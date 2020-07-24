Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киевской области.

По результатам экспертизы выяснилось, что содержание в ягодах и грибах радиоактивных элементов цезия и стронция вдвое превышало норму.

“Установлено, что изъятые у граждан на территории зоны отчуждения 300 кг лесных ягод и 20 кг грибов вдвое превышали допустимые нормы радиоактивных элементов цезия и стронция. По всем выявленным фактам нарушения требований режима радиационной безопасности открыты уголовные производства”, – отмечается в сообщении.

Правоохранители изъяли собранные ягоды и грибы, которые граждане пытались переместить за пределы зоны без соответствующего разрешения и дозиметрического контроля. Судя по фото, в корзинах и коробках была черника, а также лисички.

Правоохранители также изъяли автомобиль, на котором нарушители пытались переместить радиационный “урожай”.

В общей сложности только за июль правоохранители предотвратили 14 попыток незаконного вывоза из Чернобыльской зоны отчуждения лесных грибов и ягод. К ответственности привлекли 16 нарушителей.

Следователями открыто 14 уголовных производств по ст. 267-1 “Нарушение требований режима радиационной безопасности” Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от одного до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, за несанкционированное проникновение в зону отчуждения на нарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 “Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению” Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы направлены в суд.