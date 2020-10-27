Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
“Из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 34,1 млрд грн из 66 млрд грн. Это составляет 52% от общей суммы. На сферу здравоохранения использовано 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн или 35%”, – сообщили в ведомстве.
В министерстве отметили, что на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потратили 21 млн гривен из 100 выделенных. На обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников ушло 624 млн гривен из предусмотренных 2,9 млрд.
По данным ведомства, средства были потрачены таким образом:
- на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направили 571 млн грн;
- в сфере социальной защиты использовано 9,3 млрд грн (89%) из предусмотренных 10,4 млрд гривен;
- на обеспечение правопорядка использовано 2,4 млрд гривен из 2,7 млрд (91%);
- на строительство и ремонт дорог использовано 16,3 млрд гривен (47%) из выделенных 35 млрд;
- на господдержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий предусмотрели 1 млрд гривен, из которых пока использовано только 6 млн гривен.
- на восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрели 524 млн гривен. Из этой суммы использовали 165 миллионов.
Кроме того, 2,7 млрд гривен потратили на повышение надбавок и доплат медработникам из предусмотренных 6 млрд.
- По состоянию на 9:00 27 октября в Украине зафиксировано 6677 новых случаев COVID-19.