По состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 52% от общей суммы.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

“Из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 34,1 млрд грн из 66 млрд грн. Это составляет 52% от общей суммы. На сферу здравоохранения использовано 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн или 35%”, – сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потратили 21 млн гривен из 100 выделенных. На обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников ушло 624 млн гривен из предусмотренных 2,9 млрд.

По данным ведомства, средства были потрачены таким образом:

на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направили 571 млн грн;

в сфере социальной защиты использовано 9,3 млрд грн (89%) из предусмотренных 10,4 млрд гривен;

на обеспечение правопорядка использовано 2,4 млрд гривен из 2,7 млрд (91%);

на строительство и ремонт дорог использовано 16,3 млрд гривен (47%) из выделенных 35 млрд;

на господдержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий предусмотрели 1 млрд гривен, из которых пока использовано только 6 млн гривен.

на восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрели 524 млн гривен. Из этой суммы использовали 165 миллионов.

Кроме того, 2,7 млрд гривен потратили на повышение надбавок и доплат медработникам из предусмотренных 6 млрд.