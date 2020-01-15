История началась с финансового плана "Укрпочты": в 2020 году месячная заработная плата для руководителя компании Игоря Смелянского заложена на уровне 1 млн 887 тысяч гривен.

В социальных сетях эту тему начали обсуждать, Смелянский начал отрицать и возмущаться, а #Буквы, как обычно, собрали все самое интересное.

К слову, финансовый план “Укрпочты”, как висел на сайте министерства инфраструктуры Украины, так и продолжает, без внесения каких-либо правок:

Пользователей социальных сетей смутило количество нулей в заработной плате главного почтальона, а СМИ выпускали все больше новостей:

По непонятным причинам Игорь Смелянский активизировался в Facebook, видать, сильно ему икалось – началось все с цитат Черчилля:

На следующий день топ-менеджер “Укрпочты” таки решил остановиться, “чтобы бросить камень в собак, которые лают”. Новоиспеченный Facebook-боец пригласил представителей СМИ в свой кабинет, обещая показать “учетный листок по его зарплате”. Но сделал он это без уважения, даже не упомянув о чае и печеньках:

Как и подобает восходящей медийной звезде, автор получил поддержку со стороны подписчиков:

Не теряя времени зря, Игорь Смелянский стал еще и сам себе СММщиком – начал ходить по комментариям, распространяя свой пост:

“Бросать камни в собак” – дело не из легких, – решил в очередном порыве мыслей Смелянский:

Тем временем в Facebook начали сравнивать зарплаты Смелянского и… Трампа! У руководителя “Укрпочты” оказалась #больше, еще и в несколько раз:

А еще был проинспектирован ларек той самой “Укрпочты”:

Мем, конечно, смешной, а ситуация страшная. Но потешить самолюбие – дело важное:

В комментариях появлялись сообщения о том, что сравнивать зарплату Смелянского и Трампа – некорректно:

Но всем хорошо известно, что у Интернета есть ответы почти на все наши вопросы. Заработную плату главных почтальонов Украины и США сравнили моментально:

Совладелица #Букв Екатерина Рошук на волонтерских началах решила помочь Игорю Смелянскому, дав несколько дельных советов по решению сложившейся ситуации:

Похоже в Укрпоште нет людей, способных работать с кризисами и репутацией, а значит придётся мне побыть волонтером. Тем… Опубліковано Катериною Рошук Вівторок, 14 січня 2020 р.

На что глава “Укрпочты” резко отреагировал, начав оправдывать сервис своего оператора почтовой связи и рассказывать, как все-таки должны работать СМИ:

А потом и вовсе начал атаковать людей, которые комментировали пост:

Как это обычно и бывает, в комментариях случилось самое интересное – пользователи начали обоснованно критиковать работу “почты на миллионы”, которая оказалась не такой крутой, как хотелось бы ее шефу:

Казалось бы, человек с заработной платой в 2 млн гривен не имеет времени на Facebook баталии, но “такая тема то нельзя не лично”:

А еще оказалось, что Игорь Ефимович выигрывал Олимпиады по украинскому языку (важная информация, правда?), однако тут ему не поверили:

А потом пользователи Сети немного копнули и нашли родителей Смелянского, которые оказались настоящими адептами того самого “русского мира”:

На что человек, который зарабатывает больше Трампа, ответил коротко, ведь “каждый имеет свой жизненный опыт”:

Были и мемы, куда же без них:

А подытожить можно этим: