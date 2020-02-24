Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.

Сообщается, что во вторник, 25 февраля, под руководством и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексея Гетманенко состоится заседание временной противоэпидемической комиссии при облгосадминистрации. Она создана по распоряжению Кабмина.

На рассмотрении будут следующие вопросы:

Состояние готовности сотрудников КПП на границе к выявлению лиц, у которых могут подозревать коронавирус COVID-2019.

Налаживание сотрудничества между сотрудниками контрольно-пропускных пунктов и медицинскими службами.

Информацию об эпидемической ситуации по COVID-2019 в мире, Украине и области в частности.

По словам Гетманенко, в области уже утвержден алгоритм действий медиков в случае обращения пациентов с подозрением на коронавирус. Также уже определена больница, в которую в случае подтверждения заболевания будут помещаться пациенты.

“Создано 5 медицинских групп экстренного реагирования в случае выявления лиц с симптомами острой респираторной болезни на КПП. Областная инфекционная больница определена заведением, где будут оказывать помощь больным коронавирус; при необходимости будет развернут изолятор для контактных лиц. Есть 13 специально оборудованных автомобилей скорой помощи, в том числе оборудованные аппаратами искусственного дыхания. Ситуацию держим под контролем!”, — заверил он.

Местное издание Mukachevo.net отмечает, что такое решение было принято в связи с тем, что из-за вспышки коронавируса из Италии в Украину массово возвращаются заробитчане. В частности, так называемые “итальянские бусики” — водители микроавтобусов, которые занимаются перевозкой продуктов (сыров, макарон и др.).