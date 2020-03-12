Из Италии пока еще осуществляются авиарейсы в Украину. Перевозки продолжает авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он уточнил, что МАУ уже закрыла два направления. Остаются Милан и Рим. При этом в ближайшие дни полеты в Милан будут прекращены.

“По Италии – у нас три авиаперевозчика осуществляли перевозки в 6 городов. Полеты в Бергамо, Милан, Рим и Венецию осуществляла МАУ. Уже два направления они закрыли, остаются Милан и Рим. Они сегодня-завтра осуществляют последние рейсы, чтобы вывезти пассажиров. И остается только Рим, чтобы мы могли вернуть украинцев. На этом направлении мы также осуществляем дополнительные меры контроля”, – отметил Криклий, не уточнив, будет ли в дальнейшем прекращено авиасообщение с Римом.

Он добавил, что МАУ является сегодня единственным авиаперевозчиком, который совершает рейсы из Италии в Украину, так как SkyUp и Alitalia уже отменили все авиарейсы.

Брифінг за підсумками засідання оперативного штабу МЗС задля реагування на поширення вірусу COVID-19 у світі Спільний брифінг Міністра інфраструктури України Владислава Криклія та Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками засідання оперативного штабу МЗС задля реагування на поширення вірусу COVID-19 у світі. Опубліковано Міністерство інфраструктури України Четвер, 12 березня 2020 р.

Согласно информации на сайте международного аэропорта “Борисполь”, сегодня МАУ осуществляла авиаперелеты между Украиной и Италией.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина “фактически прекращает” авиасообщение с Италией из-за коронавируса.

“Сегодня действительно было решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации, о фактически отмене авиасообщения с Италией”, – заявил он.

Впоследствии в Министерстве инфраструктуры Украины уточнили, что “инициируют временное приостановление авиасообщения” с Италией.

“Министерство инфраструктуры обратилось к Госавиаслужбе с предложением рекомендовать украинским авиакомпаниям, которые осуществляют или планируют осуществлять регулярные и чартерные рейсы в/из Италии, рассмотреть возможность временной приостановки таких рейсов на период действия карантина с целью предотвращения занесения и распространения болезни на территории Украины. Авиакомпании оптимизируют полетную программу в сообщении между Украиной и странами, в которых массово распространяются случаи коронавирусной инфекции”, – говорится в сообщении.