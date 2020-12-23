Китайские защитники собак выкупили с рынка, на котором продают собачье мясо, 29 животных. Спасенные собаки направились в США, где уже знакомятся с новыми хозяевами.

Об этом сообщили защитники собак.

Организация занимается спасением и реабилитацией собак, спасенных от торговли мясом в Китае. По их данным, группа из 29 собак в пятницу приземлилась в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди.

Животных привезли на грузовом самолете. Некоторых щенков уже согласились принять на реабилитацию американские семьи.

Пандемия коронавируса негативно повлияла на работу команды защитников. Ранее спасенных собак можно было перевозить коммерческими рейсами. Такой способ был экономически выгодным. Сейчас единственным способом транспортировки собак из Китая в США, или другие страны, остаются грузовые рейсы. В конечном итоге перевозки одной собаки грузовым рейсом стоит более 3500 долларов.

Однако даже это не остановило работу защитников. С начала года они транспортировали более сотни животных. С деньгами помогают благотворители и неравнодушные люди. Сейчас организация занимается сбором средств для транспортировки второй группы спасенных собак.