Из небольшого музея в городе Лердам (Нидерланды) в третий раз за 30 лет похитили картину Франса Халса "Два смеющихся мальчика с кружкой пива".

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Франс Халс, являющийся представителем “золотого века” голландской живописи, написал это полотно в 1626 году.

Детектив Артур Бранд, который специализируется на музейных кражах, уверен, что картину похитили по чьему-то заказу.

“Очень трудно обеспечить безопасность в маленьких музеях, поскольку это стоит слишком дорого. Поэтому, если кто-то захочет что-то украсть, он это сделает”, – сообщил он в комментарии ВВС.

По словам детектива, похищенные шедевры часто покупают и прячут серьезные преступники, чтобы в случае ареста обменять их на сокращение тюремного срока.

Как информирует издание The Guardian, ориентировочная стоимость полотна “Два смеющихся мальчика” составляет 15 миллионов евро.

В первый раз картину похитили из музея в 1988 году вместе с еще одним полотном работы Якоба ван Рейсдала. Спустя три года обе картины были возвращены.

Те же работы вновь украли из музея Хофьи ван Арден в Лердаме в 2011 году. Тогда они были найдены спустя полгода.

После второго инцидента в музее были усилены меры безопасности. Но это не помешало ворам забраться в здание через заднюю дверь и похитить полотно в третий раз.

Как рассказали в полиции, воры проникли в музей в ночь со вторника на среду.

Сигнал тревоги сработал в 03:30, но к тому моменту, как на место инцидента прибыли правоохранители, воры успели скрыться. Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения, проводят криминалистические экспертизы и советуются со специалистами.

Сотрудники музея не комментируют инцидент.

Стоит отметить, что после кражи в 2011 году самые ценные экспонаты стали хранить в особом помещении, куда публику пускали только с экскурсоводом.