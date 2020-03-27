Об этом сообщает постоянное представительство Украины при ООН.
“Спецрейс FlyUIA по маршруту Нью-Йорк — Киев вылетел в соответствии с расписанием. Спасибо экипажу за заботу о 354 пассажирах”, − говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с 28 марта границы государства будут полностью закрыты на въезд.
- Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.