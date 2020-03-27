Из Нью-Йорка, США, вылетел спецрейс с 354 украинцами на борту.

Об этом сообщает постоянное представительство Украины при ООН.

“Спецрейс FlyUIA по маршруту Нью-Йорк — Киев вылетел в соответствии с расписанием. Спасибо экипажу за заботу о 354 пассажирах”, − говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с 28 марта границы государства будут полностью закрыты на въезд.