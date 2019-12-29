Из плена боевиков освобождены первые 25 украинцев, среди которых как минимум четверо военнослужащих.

Об освобождении сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

“Первые 25 освобожденных украинцев скоро будут дома”, – говорится в сообщении.

Как проинформировала в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова, в частности, освобождены четверо военных, которые находились длительное время в плену на временно оккупированной территории Донбасса: Сергей Иванчук, Юрий Евтушок, Иван Деев, Роман Фурсов.

Согласно данным Денисовой, в общей сложности в рамках обмена должны быть освобождены из плена 80 человек.