Об освобождении сообщили в пресс-службе Офиса Президента.
“Первые 25 освобожденных украинцев скоро будут дома”, – говорится в сообщении.
Как проинформировала в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова, в частности, освобождены четверо военных, которые находились длительное время в плену на временно оккупированной территории Донбасса: Сергей Иванчук, Юрий Евтушок, Иван Деев, Роман Фурсов.
Согласно данным Денисовой, в общей сложности в рамках обмена должны быть освобождены из плена 80 человек.
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