В рамках сегодняшнего обмена был освобожден журналист Станислав Асеев, который находился в плену боевиков с 2017 года.

Имя Асеева есть в официальном списке освобожденных лиц, который обнародовала Служба безопасности Украины.

Об освобождении Асеева также сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

“Наконец! Украинский журналист Станислав Асеев на свободе! Национальный союз журналистов Украины с июня 2017 года требовал освобождения нашего коллеги из плена! Европейская и Международная федерация журналистов поддерживали нас в требованиях свободы для журналиста! Сегодня – день, когда наши мечты становятся реальностью. Стас, поздравляем со свободой!” – написал Томиленко.

Освобожденный журналист Станислав Асеев! (второй слева) В плену пробыл два с половиной года, 962 дня. СТРИМ: https://t.co/W4rczT9ql5 pic.twitter.com/MNjGlcFw4J — Донбасс.Реалии (@donbassrealii) December 29, 2019

Станислав Асеев (псевдоним Станислав Васин) – украинский писатель, журналист и блогер, автор романа “Мельхиоровый слон, или Человек, который думал”, автор колонок для проекта “Радио Свобода Донбас.Реалии”. Под псевдонимом Станислав Васин работал журналистом в оккупированном Донецке.

Асеев был похищен в первых числах июня 2017 года и содержался в заключении террористов “ДНР” по сегодняшний день. Боевики обвиняли журналиста в шпионаже в пользу Украины.