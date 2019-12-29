Имя Асеева есть в официальном списке освобожденных лиц, который обнародовала Служба безопасности Украины.
Об освобождении Асеева также сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.
“Наконец! Украинский журналист Станислав Асеев на свободе! Национальный союз журналистов Украины с июня 2017 года требовал освобождения нашего коллеги из плена! Европейская и Международная федерация журналистов поддерживали нас в требованиях свободы для журналиста! Сегодня – день, когда наши мечты становятся реальностью. Стас, поздравляем со свободой!” – написал Томиленко.
Освобожденный журналист Станислав Асеев! (второй слева) В плену пробыл два с половиной года, 962 дня.
СТРИМ: https://t.co/W4rczT9ql5 pic.twitter.com/MNjGlcFw4J
— Донбасс.Реалии (@donbassrealii) December 29, 2019
Станислав Асеев (псевдоним Станислав Васин) – украинский писатель, журналист и блогер, автор романа “Мельхиоровый слон, или Человек, который думал”, автор колонок для проекта “Радио Свобода Донбас.Реалии”. Под псевдонимом Станислав Васин работал журналистом в оккупированном Донецке.
Асеев был похищен в первых числах июня 2017 года и содержался в заключении террористов “ДНР” по сегодняшний день. Боевики обвиняли журналиста в шпионаже в пользу Украины.
- Ранее в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев.
- Украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.
- Служба безопасности Украины обнародовала полный список 76 украинцев, которые сегодня были освобождены из плена боевиков “ДНР/ЛНР”.