Из плена боевиков "ДНР" в декабре 2019 года были освобождены украинцы, которые издевались над другими пленными.

Об этом в Facebook написал освобожденный из плена боевиков журналист, автор “Радио Свобода” Станислав Асеев.

От себя добавлю: о Евгении Бражникове и Алексее Кускове (оба избивали меня лично и ломали всю нашу камеру осенью 17-го; Женей Ставцевым – он всё ещё в плену – фактически вымыли пол, протащив по всему коридору) я также говорил президенту. Он тут же связался с СБУ, где ему громко отрапортовали “Бражниковым занимаемся” – и на этом всё. Ни допросов, ни официального ответа на мой запрос касательно заявления на этих двух персонажей, которое я зарегистрировал в СБУ ещё 20 января”, – рассказал журналист.

По словам Асеева, Бражникова начали избивать другие пленные за палатками, как только их всех привезли с блокпоста.

“Тогда его спасли военные, и под конвоем СБУ доставили в Киев. Кусков – уже больше двух лет на свободе (его поменяли ещё в декабре 17-го). В Феофании (видимо, пришёл проведать своего друга Бражникова) встретил меня на первом этаже, хлопнул по плечу и мило с улыбкой спросил: “Ну, как ты? Помнишь меня?”. – Помню, Лёша, я ничего не забуду…” – написал журналист “Радио Свобода”.

Евгений Бражников после обмена летел отдельно от этой остальных бывших пленных – под охраной двух автоматчиков из СБУ. Конвой нужен был для защиты от своих же, которые готовы были его разорвать.

Станислав Печенкин – пленный, отсидевший в “ДНР” более двух лет, сознался, что именно он начал бить Евгения Бражникова: “Я набросился на него с кулаками. Это был не только я. Нас растащили военные”.

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Печенкин рассказал, что “боевой путь” Бражникова начался на донецком Антимайдане в марте 2014-го. Именно в те дни на донецком Евромайдан забили до смерти Дмитрия Чернявского. “На этой акции Бражников подобрал флаг. Красно-черный. И есть известная фотография, на которой он положил этот флаг в сливной бачок, и подписал эту фотографию – здесь этому флагу и место”, – рассказывает Печенкин.

Когда в Донецке задержали Бражникова, то в сотрудничестве с СБУ, но потом из материалов дела эта формулировка исчезла, и его осудили за незаконное хранение оружия – дали восемь лет.

В Донецке боевики на территории бывшего завода изоляционных материалов, известного как Изоляция, обустроили тайную тюрьму, в которой и пытали пленных украинцев.

“С пятницы по воскресенье у них были такие вечера аттракционов. Они вламывались во все камеры … Заставляли залезает под нары, лаять … Наша камера тоже открылась ночью. Мы даже не успели вскочить, потому что нас сразу начали бить. Крикнули: “Всем на колени! Руки за голову!”, и я сразу получил несколько ударов. Сначала от Бражникова – он ударил кулаком, это я перенес. А дальше залетел Кусков, который сбил меня несколькими ударами ногами … Над теми, кто сидел в камере, они издевались круглосуточно ежедневно, без всяких приказов. Они могли просто отрабатывать удары или доводить человека до безумия”.

“Перед обменом ко мне подошел Валера Матюшенко, который все еще сидит, сел напротив меня и сказал: “Стас, ты завтра идешь, я остаюсь… Когда меня подняли из подвала и стали пытать, меня держал Бражников, когда ко мне прикручивали провода”.

Другие пленные подтверждают эти слова. Кроме того, данные сведения сразу после освобождения передали сотрудникам СБУ. Но им никто не ответил.

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“Насколько нам рассказывали сотрудники СБУ, Бражников исчез и его сейчас ищут”, – рассказал Печенкин.

“Чтобы вы понимали, с администрацией сотрудничали все, кого выводили на работы. Кто-то даже насиловал по указанию надзирателей. О том, что происходило на “Изоляции”, освобожденные мечтали забыть. А теперь некоторые вспоминают”, – рассказал Бражников в комментарии “Украинской правде”.

Станислав Асеев – автор материалов для “Радио Свобода” был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами на Донбассе 29 декабря 2019 года. До задержания боевиками сотрудничал с рядом украинских медиа, находясь в оккупированном Донецке. Писал статьи для проекта “Радио Донбас.Реалии”.

В плену Асеев пробыл 28 месяцев.