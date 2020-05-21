Следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы".

Об этом сообщил в Facebook руководитель юридической фирмы “Сенс консалтинг” Леонид Маслов.

В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

“Изменено подозрение, коротко. Мотив. Убрали [из текста подозрения слова] “ультранационалистические идеи”, “величие арийской расы” и другой подобный трэш. Теперь “неустановленные лица, действуя по ряду личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста”. Эти неустановленные лица “привлекли” А. Антоненко, Я. Дугарь и Ю. Кузьменко. Не за деньги (в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылка на пункты 6, 11 ч. 2 ст 115 УКУ — корыстный или заказной мотив). Господин Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору. Госпожа Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок”, — сообщил Маслов.

По словам юриста, теперь фигуранты дела подозреваются в уничтожении автомобиля журналиста при неизвестных обстоятельствах и хранении неустановленной взрывчатки, что “добавляет еще 2 статьи в обвинения”.

“Похоже, что завтра состоится завершение расследования и раскрытие всех доказательств”, — считает Маслов.

Напомним, в декабре стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.

На брифинге в Министерстве внутренних дел сообщили, что в убийстве журналиста подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и музыкант Андрей Антоненко.

В соответствии с первоначальным текстом подозрений, организатором убийства считался Андрей Антоненко, а исполнителем – Юлия Кузьменко. В свою очередь медсестра Яна Дугарь проводила “разведку” накануне преступления.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.