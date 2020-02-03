Об этом сообщает российское агентство “РБК”.
По словам премьера Михаила Мишустина, в соответствии с подписанным им 31 января постановлением правительства, вирус nCoV 2019 включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Также правительством утвержден национальный план по борьбе с распространением инфекции на территории России.
“Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе — это изоляция и карантин”, — сказал Мишустин.
- Ранее сообщалось, что на территории России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса из Китая: в Забайкалье и Тюменской области.
- Вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова сообщила, что заболевшие – граждане Китая.