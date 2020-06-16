Из спецфонда COVID-19 забрали 2,6 млрд грн на доплаты правоохранителям за их труд в условиях эпидемии.

Об этом сообщила народный депутат от “Голоса” Александра Устинова.

Это почти в два раза больше, чем выплатили врачам за борьбу с коронавирусом (1,5 млрд грн)

“Для понимания, спецоперация – “поймай мужчину в трусах”, участие в которой принимали 10 полицейских, обошлась нам приблизительно в 93 тыс грн. Полицейское государство, это когда деньги выделяются не на врачей, больных и немощных, а на ментов, чтобы закрывать всем рты”, – отметила нардеп.

10 июня Кабинет Министров на заседании выделил 2,7 миллиарда гривен Министерству внутренних дел на доплаты для занятых в борьбе с коронавирусом работникам.

В частности, аппарату МВД выделили 171 081,6 тыс. грн,

Нацгвардии – 125 105,5 тыс. грн,

Администрации Государственной пограничной службы – 103 774,7 тыс. грн,

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 51 302,5 тыс. грн,

Нацполиции – 2 249 861 тыс. грн.