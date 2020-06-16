Об этом сообщила народный депутат от “Голоса” Александра Устинова.
Это почти в два раза больше, чем выплатили врачам за борьбу с коронавирусом (1,5 млрд грн)
“Для понимания, спецоперация – “поймай мужчину в трусах”, участие в которой принимали 10 полицейских, обошлась нам приблизительно в 93 тыс грн. Полицейское государство, это когда деньги выделяются не на врачей, больных и немощных, а на ментов, чтобы закрывать всем рты”, – отметила нардеп.
10 июня Кабинет Министров на заседании выделил 2,7 миллиарда гривен Министерству внутренних дел на доплаты для занятых в борьбе с коронавирусом работникам.
В частности, аппарату МВД выделили 171 081,6 тыс. грн,
Нацгвардии – 125 105,5 тыс. грн,
Администрации Государственной пограничной службы – 103 774,7 тыс. грн,
Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 51 302,5 тыс. грн,
Нацполиции – 2 249 861 тыс. грн.
- Министерство внутренних дел Украины в мае обратилось с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю касательно вопроса предоставления суммы в размере 2,5 млрд грн на доплаты сотрудникам МВД на время карантина.
- Ранее столичные полицейские задержали мужчину, который вплавь добрался до Гидропарка после того, как его не пропустили на спортивную площадку. В суде отказались рассматривать дело украинца, который вплавь добрался до киевского Гидропарка и был задержан полицией якобы за нарушение карантина.