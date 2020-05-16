Из Соединенных Штатов отправился очередной самолет с гражданами Украины, которых эвакуируют домой.

Об этом сообщило Посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на борту специального рейса 72 гражданина.

Самолет отправился из аэропорта Нью-Йорка в Киев в пятницу, 15 мая. Это уже шестой коммерческий спецрейс, который осуществляет авиакомпания “Международные авиалинии Украины”.

“Все пассажиры, находящиеся на борту, будут обеспечены защитными масками, в частности, и на выходе в аэропорту Борисполь, чтобы иметь возможность безопасно добраться своих домов или места наблюдения”, – отметили в Посольстве.

Там также добавили, что сейчас в период карантина из США в Украину спецрейсами уже доставили более 1700 человек. Более 1200 человек ждут эвакуации.