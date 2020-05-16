Об этом сообщило Посольство Украины в США на своей странице в Facebook.
Отмечается, что на борту специального рейса 72 гражданина.
Самолет отправился из аэропорта Нью-Йорка в Киев в пятницу, 15 мая. Это уже шестой коммерческий спецрейс, который осуществляет авиакомпания “Международные авиалинии Украины”.
“Все пассажиры, находящиеся на борту, будут обеспечены защитными масками, в частности, и на выходе в аэропорту Борисполь, чтобы иметь возможность безопасно добраться своих домов или места наблюдения”, – отметили в Посольстве.
Там также добавили, что сейчас в период карантина из США в Украину спецрейсами уже доставили более 1700 человек. Более 1200 человек ждут эвакуации.
- Ранее Кабинет Министров анонсировал возобновление ряда специальных рейсов из 26 городов мира для эвакуации граждан Украины из-за пандемии коронавируса.