Из медучреждения в Новых Санжарах, в котором будут находиться эвакуированные украинцы и иностранцы из Уханя, вывезли персонал.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

“Персонал, ранее работавший в “Новых Санжарах”, вывезли. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации лицами. В составе группы, которая будет размещена в обсервации, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей”, – сказано в сообщении.

Также утверждается, что экипаж самолета, эвакуируемые граждане и техработники будут находиться в отдельных помещениях.

Отходы будут утилизированы в особом порядке, они не будут попадать в общую канализацию. Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены”, – говорится в сообщении.

Прибывшие из Китая украинцы и граждане других государств будут находиться на обсервации в Новых Санжарах на протяжении 14 дней.