Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
“Персонал, ранее работавший в “Новых Санжарах”, вывезли. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации лицами. В составе группы, которая будет размещена в обсервации, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей”, – сказано в сообщении.
Также утверждается, что экипаж самолета, эвакуируемые граждане и техработники будут находиться в отдельных помещениях.
Отходы будут утилизированы в особом порядке, они не будут попадать в общую канализацию. Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены”, – говорится в сообщении.
Прибывшие из Китая украинцы и граждане других государств будут находиться на обсервации в Новых Санжарах на протяжении 14 дней.
- Ранее самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами прибыл в Харьков. На борту самолета авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Ранее лайнер прибыл в аэропорт “Борисполь” для дозаправки.
- В Новых Санжарах, что в Полтавской области, люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Кроме того, в городе произошли стычки между полицией и протестующими.
- Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты в регионах против приема эвакуированных из Китая украинцев и заверил, что опасности нет.