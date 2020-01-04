Об этом сообщили в пресс-службе национальной атомной энергогенерирующей компании “Энергоатом”.

“4 января 2020 в 05:04 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты. … В настоящее время в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2040 МВт”, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. Причины срабатывания системы защиты выясняются.

Справка. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области. На АЭС работают 3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт.