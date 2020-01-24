Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что Государственное бюро расследований специально назначает ему допросы во время запланированных международных визитов.

Об этом он сказал на брифинге после допроса, сообщает корреспондент #Букв.

В частности, из-за сегодняшнего допрос Порошенко пришлось отменить поездку в Давос.

“Я сегодня был приглашен после того, как я лично добровольно сам появился 20 января в помещении ГБР, чтобы прекратить инсинуации касательно повесток и определить, когда я смогу прийти на допрос. Мне подчеркнули, что очень важно прийти сегодня 24 числа. Я был вынужден отменить международный визит. В Швейцарии, в Давосе у меня были запланированы ряд международных встреч. Я думаю, что с высокой вероятностью они мониторят мою переписку, увидели заказ билетов и именно в этот день назначили допрос в качестве свидетеля. Тогда я сказал, что, если я отменяю международный визит, я официально обращаюсь и прошу меня сегодня допросить по всем, без исключения, делам, которые вы завели по незаконным сообщениям о преступлении, которое совершил господин Портнов. Все дела заведены или по господину Портнову, или по отдельным депутатам с путинской пятой колонны”, – сказал он.

Порошенко отметил, что 20 января следователи ГБР пообещали ему, что сегодня его допросят по всем делам. Однако во время допроса они отказались проводить следственные действия.

“Сегодня больше часа велась дискуссия о том, что они отказываются меня допрашивать. То следователей нет, то нет времени… Потому что им нужно шоу. Шоу пишут известные сценаристы “Сватов” или “95 квартала”. Подчеркиваю, что шоу мы им делать не дадим “, – пояснил он.

Лидер “ЕС” также сообщил, что в допросе принимали участие люди, которые фигурируют на скандальных записях экс-главы бюро Романа Трубы.

“Ужасное обстоятельство, что те фигуранты, которые присутствуют в аудиозаписях “Трубу прорвало”, те кто получали незаконные указания из Офиса президента, сегодня принимали участие в этих следственных действиях”, – подчеркнул Порошенко.

Что касается самого допроса, экс-президент убежден, что ГБР сейчас действует на стороне России.

“Было ужасно слушать то, что происходило по Минским договоренностям. Я никогда ничего подобного не слышал. […] К сожалению, следователь прятал глаза и это было очень плохим спектаклем”, – сказал он.

Кроме того, он сообщил, что на следующей неделе будет находиться в Брюсселе, где запланирован ряд международных мероприятий по линии Евросоюза и НАТО.

“У нас в конце января должна быть парламентская ассамблея НАТО, 27-го я туда должен выезжать, они на 31 число – снова допрос. Единственное для чего это делается, чтобы препятствовать международной деятельности”, – подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что допросы и дела против него “носят характер политических преследований”.