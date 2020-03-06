Бывший министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал о причинах отказа от должности в новом Правительстве.

Об этом Бородянсикй написал на своей странице в Facebook.

“Я отказался от предложения возглавить министерство из-за фундаментального несогласия с разделением министерства, потому что это отбросит нас минимум на год от старта изменений во всей гуманитарной сфере, спорт снова будет рассматриваться не как часть гуманитарного пространства государства, что и повлекло сегодняшнее, мягко говоря, непонимание невероятного влияния спорта на воспитание, на создание культурного пространства, на формирование государства”, – написал экс-министр.

Бородянский отметил, что его команда сделала только 10-20% от задуманного, “потому что нужно хотя бы 1,5 года, чтобы изменения стали необратимыми и все почувствовали результаты”.

Среди своих достижений Владимир Бородянский отметил создание закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения традиционного характера среды и противодействия хаотичной застройке”, принятие которого обеспечит сохранение памятников.

Также он акцентировал на необходимости продолжения работы над законом “О медиа” для защиты информационного пространства.

“Мы болеем простыми решениями в сложном мире. Невозможно рассчитывать на постоянство без глубинного понимания причин и последствий наших действий, без стратегий и тактик, без использования новейших подходов к управлению государством, без сознательного развития Государственной службы как ТОП-работодателя в стране с прозрачной системой отбора и продвижения по службе, достойной рыночной оплатой, привлечением лучших к государственной службе, гордости за Государственную службу, формирования доверия между государственными институтами и гражданами”, – добавил Бородянский.

Как сообщалось ранее, сейчас в Кабмине остаются вакантными четыре должности руководителей министерств – Министерства образования и науки, Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерства культуры.