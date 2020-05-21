Об этом пишет Science Daily.

Исследователи из Кембриджского университета и Британской антарктической службы, чтобы обнаружить количество зеленых снежных водорослей, объединили спутниковые данные с наземными наблюдениями в течение двух лет в Антарктике. Хотя каждая отдельная водоросль имеет микроскопические размеры, когда они растут в массе, они окрашивают снег в ярко-зеленый цвет и могут быть видны из космоса.

“Мы достигли значительного прогресса в понимании жизни на суше в Антарктиде и того, как она может измениться в ближайшие годы, когда климат станет теплее. Снежные водоросли являются ключевым компонентом способности континента улавливать углекислый газ из атмосферы посредством фотосинтеза”, – отметил ведущий автор исследования Мэтт Дэйви.

Ученые считают, что в будущем эти растения расширят свой ассортимент, потому что глобальное потепление создает все больше благоприятных условий для их увеличения.

Исследователи также обнаружили, что на распространение этих водорослей также сильно влияют морские птицы и млекопитающие. Более 60 % растений было найдено в пяти километрах от колонии пингвинов. Также наблюдали рост водорослей вблизи мест гнездования других птиц, в том числе поморников, и районов, где тюлени выходят на берег.

“Мы выявили 1679 отдельных пятен цветущих зеленых водорослей на снежной поверхности, которые вместе занимают площадь 1,9 квадратных километра, что эквивалентно поглощению углерода около 479 тонн в год”, – добавил Дэйви.

Уточняется, что почти две трети цветущих зеленых водорослей приходилось на небольшие низменные острова без возвышенностей. По мере того, как Антарктический полуостров нагревается из-за повышения глобальной температуры, эти острова могут потерять свой летний снежный покров, а вместе с ним и снежные водоросли. Тем не менее, большинство снежных водорослей встречается в небольшом количестве более крупных цветущих растений на севере полуострова и Южных Шетландских островах, в районах, где они могут распространяться на возвышенности по мере таяния низменных снегов.

“По мере того, как Антарктида прогревается, мы прогнозируем, что общая масса снежных водорослей будет увеличиваться, поскольку распространение на возвышенности значительно перевесит потерю небольших островных пятен водорослей”, — отметил соавтор исследования Эндрю Грей.