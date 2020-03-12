Об этом сказано в статье издания phys.org.
Согласно исследованию, проведенному в университете Рутгерса в Нью-Брансуике, изменение климата может стать причиной вымирания одного из видов морских улиток, которые водятся в центральной части Атлантического океана.
“Улитка обыкновенная”, которую также называют “Волнистая” (Buccinum undatum) является важным видом улиток, которые используются в коммерческих целях и десятилетиями добывались в Европе и Канаде для потребления человеком.
Среда обитания улиток — центральный регион Атлантического океана является одним из самых быстро прогревающихся морских зон на Земле. Ежегодные колебания температуры на дне океана являются одними из самых экстремальных на планете.
Изменение климата приведет к повышению температуры, и это повлечет за собой проблемы, связанные с циклом нереста, что поставит под угрозу выживание улиток, как вида.
- Ранее сообщалось, что минувшая зима стала самой теплой за всю историю климатических наблюдений в Европе.