Канадские ученые установили, что глобальное потепление может стать причиной вымирания морских улиток, как вида.

Об этом сказано в статье издания phys.org.

Согласно исследованию, проведенному в университете Рутгерса в Нью-Брансуике, изменение климата может стать причиной вымирания одного из видов морских улиток, которые водятся в центральной части Атлантического океана.

“Улитка обыкновенная”, которую также называют “Волнистая” (Buccinum undatum) является важным видом улиток, которые используются в коммерческих целях и десятилетиями добывались в Европе и Канаде для потребления человеком.

Среда обитания улиток — центральный регион Атлантического океана является одним из самых быстро прогревающихся морских зон на Земле. Ежегодные колебания температуры на дне океана являются одними из самых экстремальных на планете.

Изменение климата приведет к повышению температуры, и это повлечет за собой проблемы, связанные с циклом нереста, что поставит под угрозу выживание улиток, как вида.