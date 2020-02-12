Об этом в интервью #Буквам рассказала руководитель Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

Изменения климата оказывают влияние на различные сферы жизни в Украине. В частности, приводят к остановкам в работе атомных электростанций.

“Например, страдают атомщики, потому что раньше — где-то в августе — атомные станции ставили на профилактику. Тогда как раз уменьшалось потребление энергии. А сейчас получается, что в августе у нас жарко, люди активно включают кондиционеры — и спрос на электричество не падает. Также у атомщиков есть водоемы-охладители. Когда температура достигает 28 градусов, они не охлаждают. Приходится останавливать производство электроэнергии. Поэтому во Франции и Соединенных Штатах уже происходило отключение.”, — объяснила климатолог.

Также потепление оказывает влияние на сельское хозяйство и здоровье украинцев, однако предметно об этом говорить и искать пути решения проблемы можно будет после того, как специалисты тщательно изучат ситуацию.

“По инициативе Всемирного банка сейчас началось исследование влияния потепления на различные сферы жизни в Украине — на сельское хозяйство, лес, здоровья людей. Представители всех профильных министерств этим занимаются, где-то осенью должен быть отчет. Здесь важна эта междисциплинарность: она позволит учесть различные факторы. … Этот прогноз, который сейчас делают, будет учитывать время до середины века. На его основе можно будет разрабатывать конкретные советы. Вообще, в Украине в последнее время лучше отношение на государственном уровне к этой проблематике. Хотя решения надо принимать сложные и комплексные”, — подчеркнула Краковская.

Климатолог также рассказала, что если температура планеты поднимется на 4 градуса, климатические изменения станут уже необратимыми, а в ближайшие годы из-за глобального потепления украинцы будут чаще наблюдать тропические ночи летом, а каждая вторая зима будет сухой и теплой.