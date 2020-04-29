В медицинских учреждениях Украины в связи с карантином и эпидемией возник дефицит донорской крови.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МОЗ “Коронавірус_Інфо”.

“Из-за карантина и эпидемии коронавирусной болезни в украинских медучреждениях возник дефицит донорской крови”, — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что сдавать кровь во врем карантина безопасно. К тому же, донорам разрешено пользоваться общественным транспортом, потому добраться в больницу можно без проблем.

Министерство призвало граждан сдать кровь и таким образом “позаботиться о тех, кому особенно нужна помощь”.

“Одна доза может спасти сразу трех человек”, — подчеркнули в МОЗ.