В связи с тем, что в Гонконге зафиксировали случай инфицирования собаки коронавирусом COVID-19, в Украину запретили ввоз животных из Китая.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпродпотребслужбы.

Как сообщалось ранее, в Гонконге (Китай) собаку поместили на карантин из-за возможного заражения коронавирусом. Отмечается, что у собаки не было никаких симптомов, но СOVID-19 был диагностирован у ее владельца.

На данный момент этот инцидент изучается. Но для того, чтобы минимизировать риски, Госпродпотребслужба ввела временный запрет на ввоз животных из Китая.

“С целью минимизации рисков заноса на территорию Украины возбудителя COVID-19 … Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину с Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и т.д.) и диких плотоядных животных. Госпродпотребслужбы постоянно отслеживает ситуацию по заболеванию животных в мире”, — отметили в пресс-центре.