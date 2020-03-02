Об этом сообщили в пресс-центре Госпродпотребслужбы.
Как сообщалось ранее, в Гонконге (Китай) собаку поместили на карантин из-за возможного заражения коронавирусом. Отмечается, что у собаки не было никаких симптомов, но СOVID-19 был диагностирован у ее владельца.
На данный момент этот инцидент изучается. Но для того, чтобы минимизировать риски, Госпродпотребслужба ввела временный запрет на ввоз животных из Китая.
“С целью минимизации рисков заноса на территорию Украины возбудителя COVID-19 … Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину с Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и т.д.) и диких плотоядных животных. Госпродпотребслужбы постоянно отслеживает ситуацию по заболеванию животных в мире”, — отметили в пресс-центре.
- 2 марта количество летальных случаев в мире от китайского атипичного коронавируса превысило 3000. В Италии число заболевших выросло на 50% — на данный момент в стране заболели 1 694 человека и умерли уже 34 человека.
- Министерство здравоохранения планирует, что обсервация в Новых Санжарах (Полтавская обл.) граждан, эвакуированных из китайской провинции Ухань в связи со вспышкой коронавируса, если не возникнет подозрений на заболевание, будет завершена в четверг, 5 марта.