Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о резком снижении преступности во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на заявление в эфире канала “Украина”.

“По всем статьям – на 30% падение преступности”, – сказал Аваков.

При этом, по его словам, главное преступление на сегодня – это равнодушие граждан к карантину.

“Народ веселится и кушает шашлыки в парке, как будто ничего не происходит, и наплевательски относится не к своей безопасности, а к безопасности остальных”, – сказал министр.

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Что касается мошенников, которые якобы ходят по домам под видом проведения дезинфекции, Аваков считает, что эти слухи преувеличены.

“Мы стараемся активно этому препятствовать, рассылать СМС и говорим: ни одна служба в стране не занимается тем, что приходит к вам домой и что-то дезинфицирует. Если вы не вызывали такую службу, к вам никто не придет. Мы за этим следим, видим эти процессы, считаем, что они незначительны – больше хайп”, – сказал Арсен Аваков.