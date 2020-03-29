Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на заявление в эфире канала “Украина”.
“По всем статьям – на 30% падение преступности”, – сказал Аваков.
При этом, по его словам, главное преступление на сегодня – это равнодушие граждан к карантину.
“Народ веселится и кушает шашлыки в парке, как будто ничего не происходит, и наплевательски относится не к своей безопасности, а к безопасности остальных”, – сказал министр.
Что касается мошенников, которые якобы ходят по домам под видом проведения дезинфекции, Аваков считает, что эти слухи преувеличены.
“Мы стараемся активно этому препятствовать, рассылать СМС и говорим: ни одна служба в стране не занимается тем, что приходит к вам домой и что-то дезинфицирует. Если вы не вызывали такую службу, к вам никто не придет. Мы за этим следим, видим эти процессы, считаем, что они незначительны – больше хайп”, – сказал Арсен Аваков.
- Ранее Арсен Аваков считает, что начальник полиции Киева Андрей Крищенко, у которого диагностировали заражение коронавирусом, мог подхватить инфекцию во время выполнения служебных обязанностей.