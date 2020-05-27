Из-за карантина туристический поток в Киеве в апреле и мае 2020 года упал более чем на 90 %. В связи с этим столичные туроператоры, агентства, гостиницы и рестораны недополучили 1 млрд долларов.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

“Пандемия ощутимо ударила по туристической сфере Киева. По сравнению с прошлым годом турпотока в апреле и мае в нашем городе практически не было. Туроператоры, агентства, гостиницы и рестораны недополучили примерно 1 млрд долларов. А это – и потери города: в поступлениях от туристического сбора, налогах от бизнеса”, – отметил Кличко.

При этом он выразил надежду, что восстановление железнодорожного и авиационного сообщения будет способствовать возрождению как внутреннего, так и внешнего туризма.

“Как я уже сказал, с 30 мая мы откроем отели. Туристические маршруты и локации в парках, на улицах уже открыты. С 1 июня, по решению Правительства, возобновит работу междугороднее сообщение – автобусное и железнодорожное. Поэтому, надеемся, что постепенно сможет ожить и туризм в нашем городе. В первую очередь, внутренний. А с восстановлением авиасообщения – и внешний”, – заявил Кличко.

“В этом году мы планируем обновить и создать новые туристические объекты и локации. Чтобы Киев становился красивее и привлекательнее – и для жителей столицы, и для ее гостей”, – добавил он.

(На видео – с 12:35)