Об этом сообщается на сайте Join UP!
“Туроператор Join UP! продолжите срок пребывания туристов, которые сейчас находятся на отдыхе на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада. Каждому отдыхающему за счет туроператора будет оплачено пребывание и питание в тех же гостиницах”, – отмечается в сообщении.
Туристы, которые должны были 14-15 марта вернуться домой, предварительно будут возвращены в Украину рейсами на следующей неделе.
“Туристам, которые должны возвращаться в Украину после 16 марта, информацию мы предоставим дополнительно”, – отмечает туроператор.
Отели Reef Oasis Beach Resort 5 и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5 закрыты на карантин.
“Все туристы, включая отдыхающими Join UP!, находиться в гостиницах до окончания карантина. Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, наши туристы смогут вернуться домой”, – рассказали в Join UP!
- Государственное агентство развития туризма Украины призвало туроператоров не отправлять украинцев за границу на период карантина, в частности, до 17 марта, когда будет прекращено авиационное, ж/д и автобусное сообщение.
- Ранее сообщалось, что туроператоры отправляют туристов на отдых, несмотря на то, что Украина вскоре закроет государственную границу во всех направлениях сообщения.
- С полуночи 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.