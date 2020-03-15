Украинские туристы туроператора Join UP!, которые отдыхали в Египте, пока не смогут вернуться в Украину и будут находиться в своих гостиницах на карантине.

Об этом сообщается на сайте Join UP!

“Туроператор Join UP! продолжите срок пребывания туристов, которые сейчас находятся на отдыхе на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада. Каждому отдыхающему за счет туроператора будет оплачено пребывание и питание в тех же гостиницах”, – отмечается в сообщении.

Туристы, которые должны были 14-15 марта вернуться домой, предварительно будут возвращены в Украину рейсами на следующей неделе.

“Туристам, которые должны возвращаться в Украину после 16 марта, информацию мы предоставим дополнительно”, – отмечает туроператор.

Отели Reef Oasis Beach Resort 5 и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5 закрыты на карантин.

“Все туристы, включая отдыхающими Join UP!, находиться в гостиницах до окончания карантина. Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, наши туристы смогут вернуться домой”, – рассказали в Join UP!