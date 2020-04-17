Основатель сервиса проката Exotic Cars Евгений Коновалов связывает это с отсутствием классических развлечений и желанием людей насладиться приятной весенней погодой.

“В период пандемии и повсеместной самоизоляции наибольшим спросом пользуются кабриолеты. Я думаю, это связано с хорошей погодой и, в то же время, невозможностью гулять на улице. А в кабриолете достаточно опустить крышу и можно наслаждаться свежим воздухом под открытым небом. В нынешних условиях это такая же экзотика, как и сам кабриолет”, – сказал Коновалов.

Он отметил, что из-за ограничительных мер людям стали недоступны уже привычные рестораны, торгово-развлекательные центры, прогулки по паркам, пикники с друзьями, походы в ночные клубы и поездки за границу. Приходится постоянно сидеть дома. А благодаря прокату авто можно насладиться ездой по пустым улицам в машине, за рулем которой всегда мечтал побывать.

Самыми востребованными автомобилями весной 2020 года на сервисе Exotic Cars являются:

Форд Мустанг;

Шевроле Камаро;

Бентли кабриолет;

Ягуар F-Type.

Справка

Exotic Cars – это сервис проката автомобилей, среди которых кабриолеты, спорткары, премиальные и эксклюзивные авто. На сайте exotic-cars.com.ua можно арендовать Jaguar F-Type, Aston Martin Rapide, Bentley Convertible, Mercedes CLA, Porsche Cayenne, Chevrolet Corvette, Mercedes-Benz G-Class и многие другие автомобили.

“Мы предлагаем экзотические авто на любой карман, на любой вкус, на любое время и на любые случаи жизни. И это уникальность нашего сервиса. Наши автомобили арендуют для свадеб, для съемок клипов и фильмов, или просто для поездок по городу. Бывали также аренды для путешествий по морскому побережью или для охоты и рыбалки”, – резюмировал Евгений Коновалов.

Основатель сервиса добавил, что в планах компании запуск дополнительных услуг. В частности, экскурсии в Чернобыль, романтический вечер на кабриолете или даже экстрим тур с профессиональным гонщиком по треку. Стоимость проката кабриолетов и спорткаров зависит от длительности аренды – чем больше дней, тем дешевле.