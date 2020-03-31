Об этом сообщает немецкий портал данных Statista.
Использование таких инструментов коммуникации, как Slack и Teams выросло, поскольку работа из дома стала новой нормой жизни в последние недели. Кроме того, эти инструменты используют в личной жизни.
Новые реалии привели к скачку количества загрузок приложений для видеосвязи.
По данным Priori Data, количество скачиваний Skype, Houseparty и Zoom в марте выросло более чем на 100%.
Приложения для видеосвязи загрузили почти 27 миллионов раз в этом месяце.
Лидером среди пользователей остается Skype, а приложение Zoom стремительно набирает популярность. В марте Skype скачали 59 миллионов, а Zoom – 4,3 миллиона раз.
Отметим, что Skype больше используют для личного общения, в то время как Zoom – для видеоконференций.
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