Во время карантина люди все чаще используют технологии для работы, общения и поддерживания связи с близкими.

Об этом сообщает немецкий портал данных Statista.

Использование таких инструментов коммуникации, как Slack и Teams выросло, поскольку работа из дома стала новой нормой жизни в последние недели. Кроме того, эти инструменты используют в личной жизни.

Новые реалии привели к скачку количества загрузок приложений для видеосвязи.

По данным Priori Data, количество скачиваний Skype, Houseparty и Zoom в марте выросло более чем на 100%.

Приложения для видеосвязи загрузили почти 27 миллионов раз в этом месяце.

Лидером среди пользователей остается Skype, а приложение Zoom стремительно набирает популярность. В марте Skype скачали 59 миллионов, а Zoom – 4,3 миллиона раз.

Отметим, что Skype больше используют для личного общения, в то время как Zoom – для видеоконференций.