Из-за карантина жертвы домашнего насилия в Италии оказались под полным контролем обидчиков

В Италии сократилось количество обращений жертв домашнего насилия в группы поддержки. Парламентский комитет обеспокоен, что карантинные меры ограничивают возможность людей обращаться за помощью, в случае необходимости.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Во время карантина в Италии фиксируют снижение сообщений о случаях насилия в семье. Это вызывает обеспокоенность тем, что жертвы домашнего насилия оказались под полным контролем, и лишены возможности обращаться за помощью во время карантина.

В парламентском комитете по борьбе с насилием в отношении женщин сообщили, что обращения сократились до 652 в первые 22 дня марта после введения карантинных мер, по сравнению с 1157 обращениями за аналогичный период 2019 года.

В отчете парламентского комитета говорится, что эта тенденция не означает снижение уровня насилия в отношении женщин, а скорее свидетельствует о том, что “жертвы насилия рискуют оказаться еще более уязвимыми для агрессии и контроля со стороны партнера, который плохо обращается с ними”.

Кроме того, организация Telefono Rosa, которая организовала крупнейшую в Италии телефонную линию по вопросам насилия в семье, заявила, что количество звонков сократилось на 55% до 496 в первые две недели марта с 1104 за аналогичный период прошлого года.

В стране было зарегистрировано более 100 000 случаев заболевания COVID-19, и треть всех в мире смертей от коронавируса. Италия остается эпицентром эпидемии коронавируса в Европе.