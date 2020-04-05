Из-за карантина жертвы домашнего насилия в Италии оказались под полным контролем обидчиков

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
Во время карантина в Италии фиксируют снижение сообщений о случаях насилия в семье. Это вызывает обеспокоенность тем, что жертвы домашнего насилия оказались под полным контролем, и лишены возможности обращаться за помощью во время карантина.
В парламентском комитете по борьбе с насилием в отношении женщин сообщили, что обращения сократились до 652 в первые 22 дня марта после введения карантинных мер, по сравнению с 1157 обращениями за аналогичный период 2019 года.
В отчете парламентского комитета говорится, что эта тенденция не означает снижение уровня насилия в отношении женщин, а скорее свидетельствует о том, что “жертвы насилия рискуют оказаться еще более уязвимыми для агрессии и контроля со стороны партнера, который плохо обращается с ними”.
Кроме того, организация Telefono Rosa, которая организовала крупнейшую в Италии телефонную линию по вопросам насилия в семье, заявила, что количество звонков сократилось на 55% до 496 в первые две недели марта с 1104 за аналогичный период прошлого года.
В стране было зарегистрировано более 100 000 случаев заболевания COVID-19, и треть всех в мире смертей от коронавируса. Италия остается эпицентром эпидемии коронавируса в Европе.
- В Киеве за прошедшие сутки, 4 апреля, количество киевлян, заболевших новым коронавирусом, увеличилось на 31 человека. Один случай – летальный.