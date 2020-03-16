Об этом сообщается на сайте американского телеканала CNBC.
Сообщается, что задержки доставки связаны с ростом покупок в Интернете в связи с мерами, введенными правительствами стран, по предотвращению распространения коронавируса.
В Amazon сообщают, что работают круглосуточно совместно с партнерами по продажам, чтобы обеспечить дополнительные возможности доставки товаров и поддержки клиентов.
При этом, Amazon временно изменила рабочий график сотрудникам склада, предложив им неограниченный неоплачиваемый перерыв до конца марта.
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