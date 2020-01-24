Власти Китая приняли решение закрыть часть Великой стены для туристов, а также призвали приостановить продажу турпакетов в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Закрыть некоторые участки планируют с субботы, 25 января. В частности, это произойдет на перевале Цзюйюн, около Пекина.

С целью безопасности у посетителей будут измерять температуру.

Министерство культуры и туризма Китая призвало туристические агентства приостановить продажу турпакетов по стране и за ее пределами.

Кроме этого, в Пекине приняли решение закрыть известные храмы и другие достопримечательности, которые пользуются популярностью у туристов. Среди них – храм Ламы и Запретный город.

В Шанхае закроют Диснейленд.

Как известно, ежегодно Великую Китайскую стену посещает около 10 млн туристов.

Количество зараженных неизвестным китайским коронавирусом (2019-нКоВ) на территории страны, достигло 830 человек. Количество умерших от коронавируса также возросло – до 25 человек.

Как сообщалось ранее, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позднее Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин. По состоянию на 23 января известно о 18 жертвах китайского нетипичного коронавируса и более 500 заболевших.

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