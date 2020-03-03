Об этом сообщили в пресс-службе компании.
“Из-за опасений, связанных с коронавирусом (COVID-19), и в соответствии с рекомендациями по охране здоровья от CDC , ВОЗ и других органов здравоохранения, мы решили отменить мероприятие I/O Google в Шорлайн Амфитеатре”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего гости, которые уже приобрели билеты, получат полный возврат средств до 13 марта 2020 года. Гости, которые уже зарегистрировались на мероприятие, автоматически смогут получить билет на I/O 2021 без предварительной регистрации.
Как сообщает издание The Verge, мероприятие I/O является крупнейшим новостным событием компании, которое проходит ежегодно. На I/O компания презентует обновления Android и своих сервисов, новое оборудование на базе Google и прочее.
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