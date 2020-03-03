Из-за коронавируса Google отменила крупное новостное мероприятие I/O 2020. Оно должно было пройти в Калифорнии 12-14 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

“Из-за опасений, связанных с коронавирусом (COVID-19), и в соответствии с рекомендациями по охране здоровья от CDC , ВОЗ и других органов здравоохранения, мы решили отменить мероприятие I/O Google в Шорлайн Амфитеатре”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего гости, которые уже приобрели билеты, получат полный возврат средств до 13 марта 2020 года. Гости, которые уже зарегистрировались на мероприятие, автоматически смогут получить билет на I/O 2021 без предварительной регистрации.

Как сообщает издание The Verge, мероприятие I/O является крупнейшим новостным событием компании, которое проходит ежегодно. На I/O компания презентует обновления Android и своих сервисов, новое оборудование на базе Google и прочее.