Об этом сообщает издание The Verge.
Уточняется, что поставки смартфонов упали на 18-27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года только в Китае.
По информации исследователей, поставки смартфонов компании Samsung упали приблизительно на 13%.
На данный момент самый низкий спад демонстрирует компания Apple, отгрузившая на два миллиона меньше смартфонов, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом компания Xiaomi впервые завоевала 10% рынка смартфонов.
По словам аналитика Бэна Стэнтона, спрос на новые смартфоны обрушился еще в марте, когда большинство государств ввели жесткий карантин.
Также отмечается, что компании ожидают пика воздействия пандемии коронавируса на рынок смартфонов только во втором квартале 2020 года.
- Исследователи из американского Национального центра анализа и противодействия биологической защите (NBACC) установили, что период полураспада частиц коронавируса COVID-19 при 21 – 24 градусах тепла и высокой влажности может составлять две минуты.
- Федеральное управление по контролю качества лекарственных препаратов США (FDA) предупредило об опасности побочных эффектов противомалярийных препаратов гидроксихлорохина и хлорохина при лечении коронавируса COVID-19.