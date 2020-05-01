Пандемия коронавируса вызвала крупнейшее падение на рынке смартфонов за всю историю.

Об этом сообщает издание The Verge.

Уточняется, что поставки смартфонов упали на 18-27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года только в Китае.

По информации исследователей, поставки смартфонов компании Samsung упали приблизительно на 13%.

На данный момент самый низкий спад демонстрирует компания Apple, отгрузившая на два миллиона меньше смартфонов, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом компания Xiaomi впервые завоевала 10% рынка смартфонов.

По словам аналитика Бэна Стэнтона, спрос на новые смартфоны обрушился еще в марте, когда большинство государств ввели жесткий карантин.

Также отмечается, что компании ожидают пика воздействия пандемии коронавируса на рынок смартфонов только во втором квартале 2020 года.