Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Он уточнил, что проверки пройдут и в других авиакомпаниях.
“Госавиаслужба проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов МАУ. Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний”, – отметил Криклий.
Он уточнил, что в Иран для расследования причин катастрофы Boeing-737 будут отправлены украинские специалисты.
“Иранская национальная комиссия по расследованию катастрофы начала свою работу. В Иран будут отправлены для расследования причин катастрофы специалисты Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, Госавиаслужбы и авиакомпании МАУ. Назвать точные причины трагедии можно будет только после проведенного официального расследования”, – подчеркнул Криклий.
Министр также подтвердил, что решением Госавиаслужбы полеты в воздушном пространстве Ирана будут запрещены для украинских авиакомпаний с 00:00 9 января 2020 года до выяснения причин катастрофы.
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.
- В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа).
- После трагедии компания “Международные авиалинии Украины” приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что по состоянию на вчерашний день не было предпосылок запрещать авиаперелеты в воздушном пространстве Ирана.