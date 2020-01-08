Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он уточнил, что проверки пройдут и в других авиакомпаниях.

“Госавиаслужба проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов МАУ. Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний”, – отметил Криклий.

Он уточнил, что в Иран для расследования причин катастрофы Boeing-737 будут отправлены украинские специалисты.

“Иранская национальная комиссия по расследованию катастрофы начала свою работу. В Иран будут отправлены для расследования причин катастрофы специалисты Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, Госавиаслужбы и авиакомпании МАУ. Назвать точные причины трагедии можно будет только после проведенного официального расследования”, – подчеркнул Криклий.

Министр также подтвердил, что решением Госавиаслужбы полеты в воздушном пространстве Ирана будут запрещены для украинских авиакомпаний с 00:00 9 января 2020 года до выяснения причин катастрофы.