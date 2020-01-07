Число погибших от наводнения в Индонезии возросло до 66 человек, еще двое людей считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает американский канал CNN.

“В столице Индонезии, Джакарте, вследствие сильных наводнений погибли уже 66 человек. Кроме того, 2 человека пропали без вести. При этом ожидается продолжение ненастья, синоптики прогнозируют новые дожди”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что в торговых центрах, школах и правительственных зданиях, оборудованных под временные убежища от стихии, до сих пор находятся около 35 тысяч людей.

При этом в город Бекасе, который находится на востоке от столицы Джакарты, переселились около 150 тысяч человек.

Помимо того, в ближайшее время в Джакарте прогнозируется до 122 мм осадков, что может вызвать новые опасные затопления.

Уточняется, что столица Индонезии и окрестности попали под мощные ливни после Нового года. Затопленными оказались около 169 микрорайонов.