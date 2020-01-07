Об этом сообщает американский канал CNN.
“В столице Индонезии, Джакарте, вследствие сильных наводнений погибли уже 66 человек. Кроме того, 2 человека пропали без вести. При этом ожидается продолжение ненастья, синоптики прогнозируют новые дожди”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что в торговых центрах, школах и правительственных зданиях, оборудованных под временные убежища от стихии, до сих пор находятся около 35 тысяч людей.
При этом в город Бекасе, который находится на востоке от столицы Джакарты, переселились около 150 тысяч человек.
Помимо того, в ближайшее время в Джакарте прогнозируется до 122 мм осадков, что может вызвать новые опасные затопления.
Уточняется, что столица Индонезии и окрестности попали под мощные ливни после Нового года. Затопленными оказались около 169 микрорайонов.
- В результате наводнения в индийском штате Керала за сутки погибли 42 человека, еще 15 считаются пропавшими без вести. Власти информируют о множестве пострадавших.