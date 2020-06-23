Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Уточняется, что движение по автомобильной дороге Н-09 “Мукачево-Рогатин” по состоянию на данный момент полностью заблокировано из-за разлива реки в районе сел Микуличин и Татаров.

Отмечается, что заблокированная дорога является единственной через горы между Закарпатской и Ивано-Франковской областями.

“В двух местах дорога разрушена и заблокирована: на дороге между Яремчей и Микуличином произошел оползень, а в Татарове река подмыла дорогу. В самом Микуличине тоже разлился поток”, – сказано в сообщении.

Помимо того, подтоплены также участки трассы Р-24 в районах сел Подгайчики Коломыйского района и Криворивня Верховинского района.

“Дорога в селе Криворивня подтоплена в результате выхода из берегов реки Черный Черемош. Проезд транспортных средств возможен, кроме крупногабаритных. В селе Подгайчики вода подмыла мост в сторону Городенки. Могут проехать только легковые автомобили”, – сообщили в полиции.

Правоохранители просят украинцев воздержаться от поездок по данным автомобильным дорогам.