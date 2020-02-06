В результате сильного ветра и налипания мокрого снега, на территории Украины в 600 населенных пунктах нет света.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В сообщении сказано, что в 13 регионах сработали системы защиты линий электропередач, в результате чего в 600 населенных пунктах отключили свет.

Как стало известно, электроснабжение отключили в 137 населенных пунктах Одесской области, в 120 городах и селах Днепропетровской области. На юге страны – в 87 населенных пунктах Херсонской области, а также – в 59 населенных пунктах Николаевской области.

Также света нет в 57 населенных пунктах Кировоградской области, в 27 – Полтавской и 34 – Донецкой.

В Ивано-Франковской области нет света в 26 населенных пунктах, в 19 – на территории Запорожской области, 19 – в Черновицкой, 8 – в Черкасской.

На территории центральной Украины, в Винницкой области, без света остались жители 4 населенных пунктах.

Из-за сильных снегопадов отключили электроэнергию в трех населенных пунктах на территории Закарпатской области.

“К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Движение автомобильного транспорта на автодорогах государственного значения обеспечено”, – пояснили в ГСЧС.

Стоит отметить, что 6 февраля в южных, восточных и Днепропетровской областях ожидаются сложные погодные условия (II оранжевый уровень опасности): утром значительный, местами сильный снег, днем умеренный. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Приазовье и Крыму – мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед.