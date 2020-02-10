Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци” в Facebook.
Отмечается, что “Укрзализныця” работает над ликвидацией последствий непогоды, которая вызвала задержку в движении пассажирских поездов № 357 Киев – Рахов, №146 Ужгород – Львов, а также нескольких пригородных поездов.
Фото: Укрзализныця
“Просим извинения за временные неудобства и призываем внимательно слушать объявления на вокзалах о возможных изменениях в расписании движения поездов”, – говорится в сообщении.
- Погода в Украине 11 февраля ухудшится, в большинстве областей объявлено штормовое предупреждение, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.