Шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на станции Верхнее Синевидное, Самбор - Дубляны - Дрогобыч, Любинь Большой - Комарно - Коропуж, Персенковка - Старое Село.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци” в Facebook.

Отмечается, что “Укрзализныця” работает над ликвидацией последствий непогоды, которая вызвала задержку в движении пассажирских поездов № 357 Киев – Рахов, №146 Ужгород – Львов, а также нескольких пригородных поездов.

Фото: Укрзализныця

“Просим извинения за временные неудобства и призываем внимательно слушать объявления на вокзалах о возможных изменениях в расписании движения поездов”, – говорится в сообщении.