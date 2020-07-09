Об этом президент заявил на встрече с бизнесом Черновицкой области.
Так, предприниматель Игорь Мисевич пожаловался, что на протяжении 9 месяцев в Украине был довольно низкий курс доллара и евро из-за чего многие “достойные предприятия недополучили миллионы гривен и из-за чего снизилось поступление налогов в государственную казну”.
“Нужно стараться держаться в рамках, когда доллар по 27-30 грн. Я одно свое предприятие чуть ли не закрыл – у нас там было 8-12% рентабельности и продукция шла в Голландию и Великобританию”, – сказал Мисевич.
В ответ Зеленский заявил: “Я с вами согласен полностью. То, что предприятия недополучили миллионы и закрылись из-за этого курса, – это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета (2019 года)”.
“Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк – Национальный банк. Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т. д., и вы это прекрасно все знаете”, – заявил Зеленский.
По мнению Главы государства, все предприниматели “прекрасно понимают” ситуацию вокруг главы Национального банка Украины.
На видео с 47-й минуты
А еще Зеленский вспомнил заявление экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой о том, что МВФ не следует помогать Украине пока “Зеленский не назначит независимого главу Национального банка”.
“Как вы видите, друзей, которые “помогают” Украине, у нас достаточно”, – сказал президент.
Согласно общенациональному опросу, проведенному исследовательской компанией Gradus Research по заказу Центра экономической стратегии, 94% опрошенных украинцев не согласны, что цены в Украине растут слишком медленно, а 88% – выступают против идей политиков, что стране нужен высокий курс доллара.
- Напомним, 3 июля Верховная Рада Украины поддержала проект постановления об отставке главы Национального банка Якова Смолия.
- Перед голосованием Яков Смолий выступил перед нардепами и заявил о политическом давлении на Национальный банк для принятия экономически необоснованных решения, которые могли нанести ущерб экономике страны. В частности, печатать деньги и изменить курс гривны.
- 1 июня Яков Смолий сообщил, что написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина – политическое давление на НБУ.