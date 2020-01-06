Министры иностранных дел 28 государств проведут экстренное совещание из-за заявлений Ирана о выходе из ядерной сделки 2015 года.

Об этом сообщает агенство Reuters.

Как сообщалось ранее, 5 января Иран объявил об окончательном выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию его ядерной программы. В рамках сделки Ирану разрешалось обогащать уран лишь до уровня 3,67%, тогда как для производства ядерного оружия требуется уран с содержанием урана-235 на уровне 90%. В обмен на приостановку производства оружейного урана режим санкций, наложенный на Иран, был ослаблен.

В пятницу, 10 января, из-за заявлений Ирана о выходе из сделки по урегулированию ядерной программы государства состоится экстренная встреча 28 министров иностранных дел Европейского союза.

“Мы должны быть готовы отреагировать на нарушения Ираном ядерной сделки”, — заявил один из дипломатов ЕС в комментарии журналистам.

Также дипломат подчеркнул, что на этой встрече может быть принято решение о возобновлении международных санкций в отношении Тегерана.

“Это все весьма вероятно, но еще не решено. Пятница будет ключевой”, — добавил он.

Двое других дипломатов заявили журналистам, что Франция, Великобритания и Германия намерены принять решение по данному вопросу до пятницы. На вопрос о том, будет ли запущен механизм возобновления санкций один из дипломатов сказал: “Не позднее пятницы, но да”.