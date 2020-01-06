Об этом сообщает агенство Reuters.
Как сообщалось ранее, 5 января Иран объявил об окончательном выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию его ядерной программы. В рамках сделки Ирану разрешалось обогащать уран лишь до уровня 3,67%, тогда как для производства ядерного оружия требуется уран с содержанием урана-235 на уровне 90%. В обмен на приостановку производства оружейного урана режим санкций, наложенный на Иран, был ослаблен.
В пятницу, 10 января, из-за заявлений Ирана о выходе из сделки по урегулированию ядерной программы государства состоится экстренная встреча 28 министров иностранных дел Европейского союза.
“Мы должны быть готовы отреагировать на нарушения Ираном ядерной сделки”, — заявил один из дипломатов ЕС в комментарии журналистам.
Также дипломат подчеркнул, что на этой встрече может быть принято решение о возобновлении международных санкций в отношении Тегерана.
“Это все весьма вероятно, но еще не решено. Пятница будет ключевой”, — добавил он.
Двое других дипломатов заявили журналистам, что Франция, Великобритания и Германия намерены принять решение по данному вопросу до пятницы. На вопрос о том, будет ли запущен механизм возобновления санкций один из дипломатов сказал: “Не позднее пятницы, но да”.
- Ранее в Евросоюзе выразили сожаления из-за заявлений властей Ирана о выходе государства из сделки по урегулированию ядерной программы.