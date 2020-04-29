Более полутора миллиарда работников различных сфер в мире оказались под угрозой потери средств для жизни из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает британская служба BBC.

Уточняется, что наибольшая угроза существует для людей с неформальной, полулегальной и нелегальной организацией работы.

На данный момент с понижением заработной платы столкнулись уже около 60% неформальных рабочих по всему миру. Такая статистика предоставляется за первый месяц течения пандемии.

“Для миллионов работников мира отсутствие дохода означает — ни еды, ни безопасности, ни будущего. Миллионы предприятий по всему миру едва дышат. У них нет сбережений и доступа к кредитам. Если мы им сейчас не поможем, они просто погибнут”, – заявил гендиректор Международной организации по охране труда.

Напомним, что Министерство охраны здоровья Украины хочет тестировать на коронавирус всех медиков, работающих с пациентами, у которых диагностирован COVID-19.