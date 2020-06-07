По словам президента Всемирного банка Дэвида Малпасcа, из-за пандемии коронавируса 60 миллионов человек могут оказаться в "крайней нищете", то есть жить на менее, чем 1,90 доллара в день.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

“Коронавирус нанес сокрушительный удар по экономике. Сочетание самой пандемии и карантинных ограничений привело к тому, что у миллиардов людей резко сократились средства к существованию”, – сказал президент Всемирного банка.

Малпасc заявил, что экономические последствия пандемии могут длиться десятилетия.

“Мы видим, что рынок акций в США относительно высок, а люди в бедных странах не только не имеют работы, но и не могут получить работу даже в неформальном секторе. И это будет длиться в течение десятилетий”.

Всемирный банк оказывает поддержку наиболее пострадавшим странам, но заявляет, что необходимо сделать гораздо больше.

Он призывает коммерческих кредиторов, таких как банки и пенсионные фонды, предложить облегчение бремени финансовой задолженности бедным странам.

Всемирный банк утверждает, что целенаправленная государственная поддержка и меры по поддержке частного сектора также имеют жизненно важное значение для восстановления экономики.

Инвестиции создадут рабочие места в таких областях, как промышленность, чтобы перекрыть наиболее пострадавшие секторы, такие как туризм.