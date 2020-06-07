Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
“Коронавирус нанес сокрушительный удар по экономике. Сочетание самой пандемии и карантинных ограничений привело к тому, что у миллиардов людей резко сократились средства к существованию”, – сказал президент Всемирного банка.
Малпасc заявил, что экономические последствия пандемии могут длиться десятилетия.
“Мы видим, что рынок акций в США относительно высок, а люди в бедных странах не только не имеют работы, но и не могут получить работу даже в неформальном секторе. И это будет длиться в течение десятилетий”.
Всемирный банк оказывает поддержку наиболее пострадавшим странам, но заявляет, что необходимо сделать гораздо больше.
Он призывает коммерческих кредиторов, таких как банки и пенсионные фонды, предложить облегчение бремени финансовой задолженности бедным странам.
Всемирный банк утверждает, что целенаправленная государственная поддержка и меры по поддержке частного сектора также имеют жизненно важное значение для восстановления экономики.
Инвестиции создадут рабочие места в таких областях, как промышленность, чтобы перекрыть наиболее пострадавшие секторы, такие как туризм.
- Великобритания выделит около 2 миллиардов долларов (1,65 млрд фунтов стерлингов) на разработку вакцины в рамках государственно-частного партнерства.