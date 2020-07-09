Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Мужчина не смог вернуться домой до объявления карантина.

20 марта Трофимов полетел на Филиппины через Таиланд. В Маниле его застал карантин, мужчине сообщили, что не могут его выпустить из здания аэропорта и что он будет находиться на попечительстве авиакомпании AirAsia. Также у него забрали паспорт.

“Меня привели к месту с перевернутыми скамейками, где какой-то парень спал на одеяле расстеленном прямо на полу (фото посылал в прошлом посте). Мне сказали, что вот здесь я буду ожидать две недели. При этом уточнили, что еду я должен покупать за свой счет, и по возобновлению полетов обратный билет тоже должен купить я сам”, – написал Роман.

Он неоднократно просил о помощи, но все просьбы оставались без ответа. Спустя четыре месяца информация о мужчине дошла до МИД Эстонии, теперь он вернулся домой.

“Благодаря Божей помощи и всем кто меня поддержал в это нелёгкое для меня время я сейчас лечу назад домой!!!” – написал Роман Трофимов.