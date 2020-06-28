Об этом глава Правительства сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, больше всего от непогоды пострадала Ивано-Франковская область.
В конечном итоге на ликвидацию последствий паводков Кабинетом Министров было выделено более 700 миллионов гривен.
“Это поможет провести эвакуацию, оказать пострадавшим помощь и жилье. В наших приоритетах – спасти жизни людей, восстановить инфраструктуру и предотвратить подобные катастрофы в будущем. Поэтому эти выделенные средства далеко не последние”, – написал Шмыгаль.
- В Министерстве здравоохранения рассказали, что паводки в западных областях Украины могут вызвать вспышки инфекционных заболеваний.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пострадавших от паводков в западных областях Украины обеспечат жильем. Власти помогут восстановить поврежденное жилье или предоставят новое.
- Паводок на Закарпатье уже нанес убыток инфраструктуре на ориентировочную стоимость в 125 миллионов гривен.