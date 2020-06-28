Об этом глава Правительства сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, больше всего от непогоды пострадала Ивано-Франковская область.

В конечном итоге на ликвидацию последствий паводков Кабинетом Министров было выделено более 700 миллионов гривен.

“Это поможет провести эвакуацию, оказать пострадавшим помощь и жилье. В наших приоритетах – спасти жизни людей, восстановить инфраструктуру и предотвратить подобные катастрофы в будущем. Поэтому эти выделенные средства далеко не последние”, – написал Шмыгаль.