Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
Городской голова сообщил, что в столице в воздухе были зафиксированы продукты горения, в связи с чем специалисты призывают закрыть окна и не входить на улицу.
Причиной тому послужил пожар в Чернобыльской зоне и Житомирской области.
“В столице наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения. В Причиною этого является пожара в Житомирской области и Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер”, — написал он.
В 20 часов глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациями Николай Чечеткин сообщил, что в первой половине дня четверга ситуация в Чернобыльской зоне была стабильной. Начиная со второй половины дня из-за шквального ветра появилось три новых очагов возгорания — в Корогодском и Денисовецком лесничествах.
“Эти очаги угрозы объекту укрытия, хранилищу радиационных отходов и других критическом объектам не несут”, — заверил Чечеткин.
- Напомним, лесной пожар на площади 20 га в Чернобыльской зоне отчуждения возник 4 апреля. 13 апреля в Чернобыльской зоне, где продолжалась ликвидация лесного пожара, пошел долгожданный дождь.
- По состоянию на утро 14 апреля в зоне отчуждения не было открытого огня, наблюдалось незначительное тления лесной подстилки отдельными очагами.
- К обеду вторника в Чернобыльской зоне отчуждения было обнаружено два новых очага возгорания.
- Утром 15 апреля сообщалось, что пожар в зоне Чернобыля не активен, тлеют пни и древесина.