Из-за пожара в Чернобыльской зоне в Киеве наблюдается задымленность воздуха. Горожан просят не открывать окна и не выходить из дома.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Городской голова сообщил, что в столице в воздухе были зафиксированы продукты горения, в связи с чем специалисты призывают закрыть окна и не входить на улицу.

Причиной тому послужил пожар в Чернобыльской зоне и Житомирской области.

“В столице наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения. В Причиною этого является пожара в Житомирской области и Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер”, — написал он.

В 20 часов глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациями Николай Чечеткин сообщил, что в первой половине дня четверга ситуация в Чернобыльской зоне была стабильной. Начиная со второй половины дня из-за шквального ветра появилось три новых очагов возгорания — в Корогодском и Денисовецком лесничествах.

“Эти очаги угрозы объекту укрытия, хранилищу радиационных отходов и других критическом объектам не несут”, — заверил Чечеткин.