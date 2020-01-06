Освобожденные из плена Украины нуждаются в медицинской помощи, в том числе — из-за повреждений, полученных ими во время пыток.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц

“В первую очередь освобожденным из плена требуется стоматологическое вмешательство, в частности со сложными манипуляциями, имплантацией, которые будут предоставлены им бесплатно. Также, у тех, кто был лишен личной свободы, наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеющиеся челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за понесенные в плену пыток и издевательств”, — рассказала советник министра по медицинским вопросам Татьяна Тимошенко.

Помимо этого, бывшим политзаключенным необходима помощь в восстановлении документов, без которых они не могут получить материальную помощь. Также с ними ежедневно работают психологи.