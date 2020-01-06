Об этом сообщили в пресс-службе министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц
“В первую очередь освобожденным из плена требуется стоматологическое вмешательство, в частности со сложными манипуляциями, имплантацией, которые будут предоставлены им бесплатно. Также, у тех, кто был лишен личной свободы, наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеющиеся челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за понесенные в плену пыток и издевательств”, — рассказала советник министра по медицинским вопросам Татьяна Тимошенко.
Помимо этого, бывшим политзаключенным необходима помощь в восстановлении документов, без которых они не могут получить материальную помощь. Также с ними ежедневно работают психологи.
- Напомним, 29 декабря в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев. Позднее Служба безопасности Украины обнародовала полный список 76 украинцев, которые сегодня были освобождены из плена боевиков “ДНР/ЛНР”.
- По информации министерства иностранных дел, около 100 незаконно удерживаемых граждан Украины встречают Рождество в российских тюрьмах.