Об этом на брифинге сказал министр охраны здоровья Максим Степанов.

“Психиатрическая служба оказалась под наибольшей угрозой, как и противотуберкулезная служба, во время имплементации так называемого второго этапа реформы. Недофинансирование колоссальное. По моему мнению, исходя из заложенных цифр, в том числе на тарифы без учета особенностей оказания психиатрической помощи, реформа поставила под угрозу уничтожения психиатрической службы. Самое страшное – это то, что у нас во многих психиатрических больницах находится около 22 тыс. больных, у которых хронические психические заболевания, то есть люди, определенное количество которых уже потеряли социальные связи и должны находиться под наблюдением медицинских работников…”, – заявил министр Степанов.

По его словам, недофинансирование многих специализированных психбольниц составляет от 50% до 80% по сравнению с прошлым годом. Он подчеркнул, что такое недофинансирование означает одно – закрытие больницы.

При это министр соглашается, что психиатрическая служба нуждается в реформировании.

“Мы хотим иметь совершенно другую как медицину, так и психиатрическую службу, но это реформирование должно происходить по достаточно четким критериям и по четкому плану и расчетам. Всего этого не было сделано ни по психиатрическим больницам, ни по многим противотуберкулезным диспансерам, ни по многим инфекционным больницам. Не были учтены и особенности районных больниц, особенности тех районов, в которых они находятся. Все это было сделано наспех…”, – считает Максим Степанов.

Глава МОЗ подчеркнул, что анализ второго этапа медреформы показал, что система реформирования требует серьезных корректировок, чтобы предотвратить закрытие специализированных больниц или увольнение медицинских работников.