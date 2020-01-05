Об этом сообщили организаторы мероприятия Taryan Group.

“Мы хотим извиниться перед нашими гостями за то, что один из запланированных спикеров — бизнес-тренер Ирина Хакамада — не выступит на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления. Потому что есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной”, – говорится в сообщении.

Форум, на котором должна была выступить Хакамада, запланирован на конец февраля в киевском Дворце спорта. Организаторы отметили, что их событие будет иметь образовательный характер, а спикеры поделятся своим жизненным опытом и ценностями.

“Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы “, – говорится в сообщении.