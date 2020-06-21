Народный депутат от фракции "Европейской Солидарности" Владимир Арьев рассказал, что из-за незаконной слежки за Петром Порошенко открыли уголовное производство.

Об этом Арьев написал на своей странице в Facebook.

“Офис генпрокурора открыл производство из-за слежки за Порошенко на автомобилях с номерами, отсутствующими в реестре. Но расследовать поручили ГБР. Поэтому предлагаю угадать, из-за чего закроют это дело”, – сообщил он.

При этом Арьев опубликовал ответ Офиса генпрокурора на депутатское обращение по поводу слежки за Порошенко. В ведомстве сообщили, что внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований еще 12 июня, а также открыли уголовное производство по статье о превышении служебных полномочий правоохранителями.